Ciekawa lekcja demokracji w Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Przeprowadzono prawybory. Zobacz zdjęcia

Ciekawa lekcja demokracji w Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Symulację akcji wyborczej do Sejmu i Senatu i w referendum przeprowadzono w przededniu samych wyborów.

Collegium Gostomianum było jedną z kilkuset szkół w Polsce, w których odbyła się symulacja wyborcza. Projekt realizowany jest prawie 30 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten pozwala młodzieży zapoznać się z przebiegiem i zasadami dotyczącymi całej akcji.

Waldemar Białousz nauczyciel historii i koordynator projektu w Collegium Gostomianum podkreślił, że celem akcji zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, które świadomie korzysta z dobrodziejstw jakie daje demokracja. - To budowanie pewnej postawy obywatelskiej i obywatela, który na razie nie może brać udziału w glosowaniu, ale niedługo będzie mógł – przyznał Waldemar Białousz. - Chodzi o to, aby z tego fundamentalnego prawa do oddania głosu w jakichkolwiek wyborach zechciał wziąć udział.