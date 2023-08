Żarciowozy w Sandomierzu. To będą trzy dni wypełnione po brzegi pysznym jedzeniem. Zobaczcie jakim

Żarciowozy w Sandomierzu

Johnny Burger Food Truck serwują wypasione, w 100 procentach wołowe, przepyszne burgery w bułce, pieczonej na specjalne zamówienie z sosami własnej roboty.

Dziewczyny z Burger Woman FoodTruck zaserwują przepyszne burgery klasyczne oraz kanapki pulled pork z prawdziwego zdarzenia, z sosami własnej roboty.

SzeSze Truck przywiezie z kolei pyszne langosze i kurtosze, czyli świeże i chrupiące węgierskie przysmaki.

Nie zabraknie rzecz jasna słodyczy w postaci różnorodnych lodów, gofrów i owoców w czekoladzie.

Żarciowozy zaparkują w Sandomierzu na trzy dni od 4 do 6 sierpnia. W piątek od godziny 15 do 22, w sobotę od 14 do 22 oraz w niedzielę od 14 do 21.