Dobra Pączkarnia - nowe słodkie miejsce w Sandomierzu. Pączki, że palce lizać. Zobacz zdjęcia i film

Dobra Pączkarnia - nowe słodkie miejsce w Sandomierzu

Prowadzenie pączkarni nie idzie w parze z wykształceniem właścicieli - To wynika raczej z miłości mojego męża do słodkiego - dodaje pani Kamila.

Właściciele Dobrej Pączkarni na stałe mieszkają w Rzeszowie, ale ziemia sandomierska nie jest im obca. - Ja pochodzę z Częstochowy, ale mąż pochodzi z Chobrzan w gminie Samborzec – opowiada Kamila Zarębkiewicz, właścicielka pączkarni. - Kiedyś wspólnie z synkiem spacerowaliśmy po Starówce w Sandomierzu i stwierdziliśmy, że jest to piękne miejsce, żeby powstało coś nowego na mapie Sandomierza. Takich słodkości nam brakowało, więc stwierdziliśmy, że jest dobry moment, i dobre miejsce, bo akurat trafił się wolny lokal. Podjęliśmy decyzję o otwarciu Dobrej Pączkarni.

Dobra Pączkarnia działa zaledwie od kilku dni, ale sprzedaż, jak to mówią pracownicy idzie na całego. W sprzedaży są pączki z 80 rodzajami nadzienia. Asortyment zadowoli tych, którzy lubią pączki tradycyjne z różą, ale i tych, którzy preferują pączki owocowe – z maliną, wiśnią, czereśnią, i tych którzy lubią smaki kremowe – czekoladę, adwokat, budyń.

Dziennie, w zależności od dnia w tygodniu sprzedaje się od 500 do 1000 pączków.

Dobra Pączkarnia działa przy ulicy Opatowskiej 11 w Sandomierzu. Od poniedziałku do czwartku pączkarnia jest czynna od godziny 9 do 20. W piątek, sobotę i niedzielę działa od godziny 9 do 21.

Za jednego pączka trzeba zapłacić średnio 7 złotych, ale jak zapewniają kupujący cena jest warta towaru.