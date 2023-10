Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej numer 2 w Sandomierzu

Dyrektor szkoły Elżbieta Sobolewska w swoim wystąpieniu przekazała ciepłe słowa uczniom oraz najserdeczniejsze życzenia na dalszą drogę edukacyjną.

Ślubowanie klas pierwszych to nie tylko oficjalne przyjęcie nowych uczniów do szkoły, ale także okazja do budowania więzi, wzmacniania ducha społeczności szkolnej oraz celebrowania edukacji jako drogi do przyszłego rozwoju.

Do pierwszoklasistów powędrowała swoim zwyczajem książka "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa" zakupiona przez samorząd. - Niech służy dobrze poznawaniu bogactwa kulturowego i historycznego naszego regionu – powiedział Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza. - Dla dzieci mam życzenia powodzenia w progach szkoły. Samych sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.