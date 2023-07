„Podróż w nieznane z Instytutem Polonika” – plenerowa wystawa i spotkanie z Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Zobacz zdjecia

Wystawa plenerowa i spotkanie z Muzeum w Sandomierzu

Atrakcją wydarzenia będzie możliwość obejrzenia filmów w technologii VR, przedstawiających odrestaurowane przez Instytut Polonika freski Franiszka Ecksteina w cerkwi garnizonowej świętych Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele jezuitów we Lwowie.

Spotkanie jest nawiązaniem do wystawy plenerowej „Podróż w nieznane z Instytutem Polonika”, którą można oglądać do 31 lipca na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika oraz Muzeum Zamkowe w Sandomierzu.

„Podróż w nieznane z Instytutem Polonika” to wystawa przygotowana z okazji 5-lecia istnienia Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Jest to próba pokazania przekrojowej działalności Instytutu, którą prowadzi w ramach trzech programów strategicznych: Badania, Ochrona, Popularyzacja. Narracja wystawy oparta została na metaforycznej podróży do miejsc, gdzie znajdują się materialne ślady polskiego dziedzictwa kulturowego objęte opieką przez Instytut Polonika. Zabiera ona widza na wyprawę śladami Polaków w świecie - odwiedzamy Europę (Ukrainę, Francję, Włochy, Litwę), Amerykę Północną i Azję, gdzie odnajdujemy budynki, malowidła, projekty strojów, projekty wnętrz, nagrobki oraz inne ślady działalności artystycznej i naukowej Polaków.