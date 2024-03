W Sandomierzu wpadł pijany kierowca z dożywotnim zakazem kierowania

Pijany złamał sądowy zakaz

Około godziny 2 w nocy z wtorku na środę na ulicy Żwirki i Wigury w Sandomierzu policjanci zatrzymali do kontroli audi prowadzone przez 26-latka z okolic miasta. Mężczyzna miał 1,8 promila alkoholu w organizmie, a do tego dożywotni sądowy zakaz kierowania. To jeszcze nie wszystko.

- Podczas przeszukania kierowcy i samochodu policjanci znaleźli blisko dwa gramy suszu wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana oraz ponad 4,5 grama środka będącego najprawdopodobniej substancją MDMA

– wyliczał młodszy aspirant Paweł Cieśla z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

MDMA znana także jako ecstasy czy XTC, uznawana za tak zwany narkotyk imprezowy, nazajutrz po zażyciu może wywoływać uczucie zmęczenia, powodować zawroty głowy, mdłości, obniżenie zdolności koncentracji, obniżenie nastroju, senność i drażliwość. Ma wiele efektów ubocznych, mówi się nawet, że jednym z nich mogą być na przykład zaniki pamięci, aż po najgorszy z możliwych, czyli śmierć.