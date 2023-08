W Sandomierzu upamiętniono rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Symboliczna uroczystość z udziałem harcerzy

W prawobrzeżnej części Sandomierza obchodzono 79. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego najwybitniejszego twórcy pokolenia Kolumbów, poety, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, podharcmistrza Szarych Szeregów.

Przy ulicy Baczyńskiego 2 przed tablicą upamiętniającą historyczną postać odbyło się symboliczne złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Andrzej Bolewski Prezes Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz powitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz poprosił księdza kanonika Marka Flisa proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski i świętego Jana Kantego o odmówienie modlitwy. Następnie głos zabrali Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Paweł Niedźwiedź wicestarosta sandomierski.

- Pamięć o poecie Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który jest symbolem heroicznej walki w Powstaniu Warszawskim jak co roku przywołujemy przy tablicy pamiątkowej na osiedlu Huta – powiedział burmistrz Marcin Marzec. - Rocznica jego śmieci przypomina o tym, że wśród powstańców ginął kwiat polskiej młodzieży. Czołówka intelektualna, która miała jeszcze tak wiele w naszym kraju do zrobienia. Dla jego rozkwitu i rozwoju. Powstanie pochłonęło wiele takich istnień, jak i cała wojna. Dlatego warto czcić ich pamięć, by na zawsze byli symbolem odwagi cywilnej i poświęcenia oraz aby byli ważnym wzorcem dla współczesnych pokoleń.