W Sandomierzu trwają 22. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Zobaczcie kto gra

W Sandomierzu trwają XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach

Przed grą odbyła się prelekcja, którą wygłosiła doktor Agnieszka Stempin pod tytułem „Szachy sandomierskie i ich archeologiczne tajemnice”. Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawiła historię odkrycia szachów sandomierskich. Badacze odkryli je 9 października 1962 roku w trakcie wykopalisk, którymi kierował profesor Jerzy Gąssowski na wzgórzu świętego Jakuba w Sandomierzu. Ich powstanie naukowcy datują na XII lub pierwszą połowę XIII wieku. Dawniej sądzono, że znalezisko mogło mieć związek z wyprawą Henryka Sandomierskiego do Ziemi Świętej w 1155 roku, jednak dziś jako jedno z wytłumaczeń uważa się obecność Sandomierza na szlaku łączącym Kijów z Europą Zachodnią, ewentualnie łączy z przybyciem do Sandomierza braci Dominikanów. W świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2014 – 2015 na wzgórzu świętego Jakuba pod kierunkiem doktora habilitowanego Marka Florka oraz doktor Agnieszki Stempin, naukowcy jako prawdopodobną podają ostatnią hipotezę. Odkryli bowiem obszerne domostwo, które łączyło się z wykopem z lat 60-tych ubiegłego wieku. Dzięki pracom archeologicznym dokopano się do niezbadanej wcześniej część chaty w której zostały odnalezione Szachy Sandomierskie. Wartym podkreślenia jest fakt, że miejsce odnalezienia gry nie było – jak sądzona na początku – tylko małą chatką. Naukowcy udowodnili, że był to okazały budynek możliwe, że dwór.