W Sandomierzu poszukiwany uciekał przed policjantami. Użyli paralizatora

Około godziny 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicy Lubelskiej w Sandomierzu policjanci zainteresowali się audi, którym jechali trzej mężczyźni. Funkcjonariusze dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Audi zjechało na pobliską stację paliw.

- Pytany o personalia kierowca podał dane, jakich nie było w naszej bazie. To wydało się policjantom podejrzane. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się do pieszej ucieczki. Policjanci ruszyli za nim. Zdecydowali się użyć gazu i paralizatora, by go powstrzymać