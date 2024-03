Sandomierski "Rolnik" włączył się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Było łamanie szyfru i terenowy bieg. Zdjęcia

Sandomierski "Rolnik" włączył się w obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczniów. W szkole zorganizowano bieg „Tropem Wilczym” o długości 1963 metrów, test wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i konkurencję sprawnościową. Przygotowano także wystawę tematyczną.

Jak co roku postawiono na aktywną formę świętowania. Uczniowie zgłosili się do dwóch rodzajów konkurencji: części teoretycznej i części sprawnościowej.

W części teoretycznej zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, krzyżówki oraz złamanie szyfru.

W części sprawnościowej uczniowie musieli pokonać tor przeszkód.

Finalną konkurencją było wzięcie udziału w biegu Wilczym Tropem na odległość 1963 metrów. Była to już XII edycja wydarzenia. Trasa biegu rozpoczęła się na parkingu przed internatem szkolnym, następnie biegła w kierunku gospodarstwa szkolnego do ulicy Pogodnej i powrót tą samą trasą. Szkolny bieg „Tropem Wilczym” to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. "Lalek".