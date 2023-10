Przygotowania do Wszystkich Świętych 2023 w Sandomierzu. Trwa sprzątanie grobów na Cmentarzu Komunalnym

Przygotowania do Wszystkich Świętych na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu

Przed pierwszym listopada należy uporządkować groby. Przygotowanie grobów do świąt trwa na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. Cmentarz przy ulicy Lubelskiej to największa sandomierska nekropolia.

Pierwszego listopada coraz bliżej. Dzień Wszystkich Świętych to dla wielu osób szczególny czas. Mieszkańcy odwiedzają groby swoich bliskich. Zapalają znicze, kupują wiązanki.

Przygotowania do Wszystkich Świętych. Trwa sprzątanie grobów na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu

Historia Dnia Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się najprawdopodobniej z tradycji wspominania wszystkich męczenników chrześcijańskich w jednym dniu, która pojawiła się już w IV wieku na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Zgodnie z ludowymi przesądami wierzono, że w nocy z 31 października na 1 listopada dusze zmarłych wracają do świata żywych i odwiedzają swoją rodzinę. Dlatego też niektórzy zostawiają otwarte drzwi, czy okna. W środę, 1 listopada przysługuje dzień wolny od pracy.

1 listopada zaczęto obchodzić w Rzymie prawdopodobnie w 741 roku. To wtedy papież Grzegorz III ufundował oratorium w watykańskiej Bazylice Świętego Piotra. Wcześniej święto obchodzono w maju. 2 listopada to dzień wspominania wszystkich wiernych zmarłych. Modlitwy odprawiane wówczas są głównie w intencji zbawienia dusz przebywających w czyśćcu. Dzień Zaduszny nie jest wolny od pracy.