Przejmujące podsumowanie światowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu na Rynku w Sandomierzu. Był symboliczny niebieski przemarsz

W Sandomierzu podsumowano obchody światowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu

Piękny happening, na który organizatorzy zaprosili rodziców, uczniów i przedszkolaki był podsumowaniem Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, a jego celem było skoncentrowanie na problemach i potrzebach osób, które chorują na autyzm.

Maria Butkowska, wicedyrektor Ośrodka „Radość Życia” koleiny raz przypomniała uczestnikom wydarzenia, że autyzm nie jest chorobą. - Autyzm jest odmienną ścieżką rozwoju - powiedziała Maria Butkowska. - Nie jest on wyborem. To spotkało te osoby w ich życiu. To są osoby, które różnie funkcjonują, ale wszystkie mają takie same prawa jak my. Są wyjątkowi, piękni utalentowani i potrzebują codziennego wsparcia. Myślę, że dzięki temu możemy zmieniać ich życie i ich rodzin na lepsze. Ośrodek nasz od wielu lat włącza się w działania zwiększające świadomość społeczną o tym zaburzeniu. Pokazujemy osoby z autyzmem tak jak na to zasługują, jako wartościowych i pełnoprawnych uczestników życia społecznego.