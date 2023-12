Przedszkola w Sandomierzu w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Sandomierzu?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się zwykle w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być inne.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Sandomierzu działają na podstawie przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Sandomierzu?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.