Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. Podpisano też umowę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcący w Sandomierzu

W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu naukę zakończyło 98 uczniów z czterech klas. Najlepszą uczennicą ze średnią ocen 5,38 jest Gabriela Kolasińska z klasy VI a.

Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu połączono z uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy z sandomierską filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Nasza współpraca jest już od kilku lat prowadzona, więc podpisanie tego porozumienia to kwestia dopięcia guziczka - powiedziała dyrektor Majewska. - Jest to współpraca prowadzona w zakresie języków, kierunków medycznych i konkursów, które są ogłaszane przez uczelnię. Będziemy także korzystali z zajęć otwartych prowadzonych przez studentów i prowadzonych przez kadrę uniwersytecką. To są kierunki językowe jak również kierunki medyczne.

Szkoła ma już podpisane umowy o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.