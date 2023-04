Oburzeni mieszkańcy na sesji Rady Miasta Sandomierza żądają przeprosin od burmistrza Marcina Marca. O co poszło?

Oburzeni mieszkańcy na sesji Rady Miasta Sandomierza

Chodzi o słowa burmistrza Marcina Marca, który podczas konferencji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu kolejny raz odniósł się do protestu mieszkańców do nowego sposobu naliczania opłat najemcom mieszkań komunalnych i socjalnych na starym mieście (rezygnacja z comiesięcznego zaliczkowania) i opłat, które zdaniem wielu mieszkańców są nieadekwatne do faktycznego życia ciepła.

- Dowiedziałem się, że gro z tych mieszkańców, którzy protestują, którzy byli na wszystkich zebraniach, po przeanalizowaniu ich zadłużenia w stosunku do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, okazuje się, że to zadłużenie sięga jeszcze czasów wcześniejszych, kiedy to zaliczkowanie było i kiedy te ceny były faktycznie niższe, kiedy gaz był tańszy - stwierdził na konferencji burmistrz Marcin Marzec. - Podnoszony jest szum w momencie, kiedy nagle w miesiącach grzewczych, listopadzie, grudniu, styczniu, faktycznie za zużyte ciepło te rachunki były dotkliwe. Można je rozłożyć na raty, ale co w takim razie z zaległościami. Krzyczą najwięcej ci, którzy mają ogromne zaległości do stosunku do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - powiedział także.