Narodowy Dzień Zwycięstwa w Sandomierzu. Piękna uroczystość z udziałem młodzieży. Zobacz zdjęcia

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Sandomierzu

Narodowy Dzień Zwycięstwa uczczono przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów w wojskowej kwaterze Cmentarza Katedralnego.

W uroczystości zorganizowanej przez miejski samorząd wzięli udział przedstawiciele rządu i samorządów, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz uczniowie lokalnych szkół.

Poseł Marek Kwitek powiedział, że był to dzień zakończenia II wojny światowej w Europie, bo dla Polaków nie był to dzień zwycięstwa. - Rozpoczęła się nowa okupacja - powiedział poseł. - My tak naprawdę odzyskaliśmy niepodległość dopiero w 1989 roku. W zasadzie wyjście wojsk radzieckich nastąpiło w 1993 roku. Zapomnieli o nas alianci, mimo że my jako pierwsi stanęliśmy do walki z Niemcami i Związkiem Sowiecki, dwoma totalitarnymi rezimami. To konferencja w Jałcie spowodowała, że i Polska i cała Europa środkowa wschodnia została oddana w sfrefę wpływów radzieckich. Nie ważna było nasza walka na wszystkich frontach II wojny światowej. Dlatego dziś nie mówimy o Dniu Zwycięstwa, ale o zakończeniu wojny w Europie.