Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na okolicznościową wystawę etnograficzną z okazji świąt Wielkanocnych

Autorem wystawy jest Iwona Łukawska, kustosz w Dziale Etnograficznym Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Ekspozycję można oglądać w korytarzu, na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego i dostępna będzie dla zwiedzających do ósmego kwietnia.

Na wystawie zaprezentowane zostały obiekty pochodzące ze zbiorów etnograficznych muzeum. Obok prac rzeźbiarskich o tematyce sakralnej (przedstawienie Piety, Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa upadającego pod Krzyżem), znalazły się również zabytki odnoszące się do wielkanocnej plastyki obrzędowej (palma wielkanocna, zdobione pisanki i skrobanki, baranki wielkanocne). Również drewniane kołatki, które do dzisiaj wykorzystuje się w kościele podczas uroczystości w Wielki Czwartek. Warto zaznaczyć, że dwie z nich należą do najstarszych obiektów w zbiorach etnograficznych odziedziczonych po Muzeum Ziemi Sandomierskiej PTK.

- W okresie Świąt Wielkanocnych (od 30 marca 2024 r. do 1 kwietnia 2024 r.) Muzeum Zamkowe w Sandomierzu będzie nieczynne dla zwiedzających - informuje placówka.