Mieszkańcy Sandomierza oddali duże ilości elektrośmieci i odebrali bezpłatne sadzonki roślin. To była udana akcja

Mieszkańcy Sandomierza oddali duże ilości elektrośmieci

Ta proekologiczna akcja w Królewskim Mieście odbyła się po raz drugi. Ogromny wkład w jej zorganizowanie miało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, którego dyrekcja zakupiła sadzonki.

W tym roku zakupiono 600 sadzonek żywotnika i rożnika małego.

Aby otrzymać sadzonkę należało oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co najmniej pięć kilogramów makulatury lub elektrośmieci.

Zainteresowanie akcją było bardzo duże, a przywożone elektrośmieci miały różne gabaryty. Od lodówek, po pralki, klawiatury, myszki, słuchawki, baterie i drobny sprzęt gospodarstwa domowego. W kontenerach znalazły się także farelki, frytkownice i piecyki grzewcze.

Osoby, które przywiozły elektrośmieci przyznały, że to bardzo dobra inicjatywę a możliwość otrzymania bezpłatnych roślin to dodatkowa zachęta do skorzystania z akcji. - Pozbywamy się starego sprzętu gospodarstwa domowego i dostajemy jeszcze piękne rośliny - powiedziała pani Ola i Teresa. - Udało nam się zebrać cały bagażnik elektrośmieci. To bardzo fajna akcja, może warto ją organizować częściej.