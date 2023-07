Husaria na Jarmarku Jagiellońskim. W Sandomierzu pokazali jak walczyliśmy przed wiekami. Zobacz zdjęcia

Gonitwy husarskie w Sandomierzu

Husaria to elitarna ciężka jazda Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którą tworzyła najzamożniejsza szlachta. Jej cechą charakterystyczną były skrzydła przymocowywane do różnych części zbroi lub siodła. Husaria została sformowana w 1503 roku, a rozwiązana w 1776 roku. Zadaniem husarii podczas bitwy było wbicie się w ugrupowanie nieprzyjaciela i złamanie jego szyków, co umożliwiało wejście do boju lżejszym formacjom polskiej jazdy. Specyfika uzbrojenia, taktyki i wyszkolenia skrzydlatych jeźdźców, pozwoliła Rzeczypospolitej Obojga Narodów odnieść szereg zwycięstw w bitwach toczonych z wojskami rosyjskimi, szwedzkimi i tureckimi.

