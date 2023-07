Ciekawa wystawa „10 lat istnienia marki Ćmielów Design Studio. Design na tle tradycji” w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia

Ciekawa wystawa „10 lat istnienia marki Ćmielów Design Studio w Zamku w Sandomierzu

Celem wystawy "10 lat istnienia marki Ćmielów Design Studio" w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu jest ukazanie bogatego dorobku powstałego na przestrzeni ostatnich 10 lat w pracowni wzorniczej Ćmielów Design Studio.

Jej autorami i kuratorami są: Marek Cecuła - dyrektor artystyczny Ćmielów Design Studio, światowej sławy artysta, ceramik, projektant i pedagog, odznaczony najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie polskiej kultury – Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także związana z Ćmielów Design Studio – artysta plastyk, projektantka i ceramik Edyta Cieloch.

- Prace na tej wystawie to są nasze projekty, które powstały w ciągu 13 ostatnich lat, które weszły już na rynek powiedział Marek Cecuła. - Jest to różnorodność naszego działania. Te prace są w kolekcjach muzealnych, zostały przyjęte przez publiczność polską i zagraniczną. Jesteśmy bardzo kreatywni. Fabryka produkuje cały czas, a my mamy możliwość zmian. Ciągle eksperymentujemy. Widzimy co się dzieje, co spada ze stołu i robimy nowy projekt.