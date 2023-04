23.edycja Sandomierskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Znamy nazwiska zwycięzców. Zobacz zdjęcia Klaudia Tajs

Jury, w gronie których był Roman Ryński, pierwszy z prawej nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, pomysłodawca imprezy, brało pod uwagę stronę językową, jak również artystyczną wykonawstwo wokalne i ekspresję wykonawców Klaudia Tajs / II LO Sandomierz Zobacz galerię (24 zdjęcia)

22 młodych wykonawców zaprezentowało się na 23. edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego. Uczestnicy mówili, że udział w imprezie to dla nich nie tylko okazja do zaprezentowania się publiczności, ale również do popracowania nad angielskim.