W Sandomierzu trwa zbiórka rzeczy w ramach akcji "Paczuszka dla Maluszka". Zobacz, gdzie można przynosić dary

W Sandomierzu trwa zbiórka rzeczy w ramach akcji "Paczuszka dla Maluszka"

Mieszkańcy Sandomierza i okoli mogą wziąć udział w 11 edycji akcji „Paczuszka dla maluszka” organizowanej przez Fundację Małych Stópek.

To już kolejny rok, kiedy społeczność sandomierskiego katolika przyłącza się do akcji i organizuje zbiórkę potrzebnych rzeczy,

Adresatami akcji są domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki, hospicja i rodziny zastępcze. W tym roku zebrana pomoc trafi do mieszkańców Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.

Do akcji zachęca dyrektor szkół siostra Małgorzata Kobylarz. - Kremy, szampony, żele pod prysznic, mokre chusteczki, płyny do prania i płukania ubranek, kocyki, akcesoria do pielęgnacji dzieci i inne – wylicza. - To niepozorne, acz niezwykle potrzebne dary. Podarujmy dzieciom i mamom najszczerszy uśmiech i chwile wzruszenia, bo Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas.

Dary można składać w auli Katolickiego Liceum i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu przy ulicy św. Jadwigi 5 obok Wąwozu Królowej Jadwigi. Dary można składać do 15 grudnia.