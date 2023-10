Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej numer 1 w Sandomierzu. Piękna uroczystość z upominkami. Zobacz zdjęcia

Burmistrz Marcin Marzec wręczył pierwszakom książki pt. "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa" autorstwa Katarzyny Skotnickiej, Romana Chyły i Justyny Sadaj, życząc przede wszystkim radosnych chwil spędzonych w szkole, jak również wielu osiągnięć. - Jako samorząd przykładamy wagę do edukacji o regionie – powiedział burmistrz Marzec. - Niezwykle ważne jest, aby dzieci poznały bogactwo historii naszego miasta i wiedziały, jak ważnym historycznie miastem jest Sandomierz. Aby zaprzeczyć powszechnemu stwierdzeniu "cudze chwalicie swego nie znacie" książeczki o mieście już od pierwszych lat edukacji wczesnoszkolnej towarzyszą dzieciom z naszych szkół, by dobrze poznali swoje miasto. W kolejnych dniach października książki trafią do kolejnych uczniów klas pierwszych przy okazji ślubowań w szkołach.