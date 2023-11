Uczniowie sandomierskiej Szkoły Podstawowej numer 3 przygotowali smaczne i zdrowe posiłki w ramach akcji Śniadanie daje moc. Zobacz zdjęcia

Uczniowie sandomierskiej "trójki" przygotowali smaczne i zdrowe śniadanie

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki, któremu dzieci mają energię do nauki i siłę do zabawy. To najlepszy start i gwarancja, że podołają wszystkim trudom i wyzwaniom. W sandomierskiej "trójce" nauczyciele starają się uświadamiać uczniom, że muszą być odpowiedzialni za swoje zdrowie.

Wydarzenie "Zdrowe Śniadanie, które daje moc” wpisało się na stałe do kalendarza imprez szkolnych.

- Śniadania organizujemy od 15 lat i z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza rzesza gości – przypomniała Edyta Ciżyńska, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej numer 3. - Zaczynaliśmy od konkursu kulinarnego i postanowiliśmy, że zrobimy uroczyste śniadanie, gdzie były cztery stoły w czterech porach roku. Konkurs wygraliśmy i tak to się zaczęło. I postanowiliśmy powtarzać śniadanie. Uczymy dzieci dobrych nawyków, aby zostały im na całe życie. Takie śniadania odbywają się u nas co roku i zawsze poprzedzone są zajęciami dotyczącymi zasad żywienia - dodaje.