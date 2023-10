Tak wyglądał Sandomierz w epoce PRL-u. Oto jak zmieniało się miasto na przestrzeni dekad

Sandomierz - miasto położone nad Wisłą na siedmiu wzgórzach stąd też często nazywane "małym Rzymem" to perełka architektoniczna i turystyczna województwa świętokrzyskiego. Pełne zabytkowych i pięknych kościołów, kamienic, zamków obecnie przeżywa swój rozkwit. To właśnie w Sandomierzu toczy się akcja jednego z najpopularniejszych polskich seriali - "Ojca Mateusza" oraz kryminału "Ziarno prawdy" nakręconego na podstawie bestselerowego kryminału Zygmunta Miłoszewskiego. W Sandomierzu także kręcono zdjęcia do filmy dla dzieci i młodzieży - "Gabriel".

Stare zdjęcia zawsze przywołują w nas wspomnienia. Wracamy do minionych lat i zaczyna kręcić nam się łezka w oku. Tak też jest ze starymi zdjęciami Sandomierza. Te czarno-białe zdjęcia są niesamowite. Przywołują klimat tamtego Sandomierza. Sandomierza, którego już nie ma . A jak wyglądało w latach 1944-1989 i jak bardzo się zmieniło. Zobacz w naszej galerii.