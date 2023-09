Sandomierscy działkowcy podsumowali tegoroczny sezon. Prezentowali swoje plony i odebrali nagrody za najładniejsze działki

Prezentacja plonów, degustacja ciast i wspólne rozmowy, to tylko część tegorocznych obchodów Dnia Działkowca w Sandomierzu. Święto tradycyjnie odbyło się w Domu Działkowca przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych imienia Tadeusza Kościuszki.

Spotkanie poprowadził Józef Rękas prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych, który przywitał licznie zgromadzonych gości, a następnie podsumował mijający, bardzo owocny sezon działkowy. Prezes Rękas wspomniał także o planach na najbliższe miesiące.

- Dzień Działkowca to czas kiedy odpoczywamy, integrujemy i chwalimy się plonami. To taka rodzinna biesiada. Podsumowujemy to wszystko co osiągnęliśmy od wiosny do dnia dzisiejszego - powiedział.