Sandomierz w upalne dni oferuje ochłodę przy miejskich fontannach, tężni i wodnej mgiełce. Zobacz film i zdjęcia

Sandomierz w upalne dni oferuje ochłodę

Na nowym mieście, miejscem gdzie można się schłodzić jest wyremontowany Plac 3 Maja, tamtejsza fontanna i schowane pod drzewami ławeczki. Dzięki dyszom wbudowanym w płytę placu, fontanna jest miejscem, w którym szczególnie chłodzą się najmłodsi.

Miejsce do schłodzenia się w upalne dni znajduję się także w prawobrzeżnej części Sandomierza. W Parku Osiedlowym przy ulicy Baczyńskiego działa tężnia solankowa, który posiada także walory zdrowotne. Tężnia działa codziennie od godziny 9 do 12 i od godziny 14 do 19. Korzystanie z tężni jest bezpłatne.

Na Rynku Starego Miasta niebawem stanie kurtyna wodna. Poprzednie lata i upalne dni pokazały, że kurtyna jest wykorzystywana szczególnie przez turystów, którzy w wakacje i weekendy licznie odwiedzają Sandomierz.