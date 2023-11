Rozbój w Sandomierzu. 17-latek podejrzany o wyrwanie e-papierosa 14-latkowi na ulicy. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

W Sandomierzu 17-latek zaatakował 14-latka i wyrwał mu e-papieros. Został zatrzymany

Historia rozegrała się w ubiegłym tygodniu. Z ustaleń policjantów wynika, że w czwartkowe popołudnie na jednej z ulic Sandomierza 14-latka zaczepił 17-latek. - Starszy z chłopców miał szarpiąc 14-latka wyrwać mu e-papierosa i oddalić się z miejsca zdarzenia – opowiadał Michał Ordon, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

14-latek zgłosił sprawę policjantom, ci powiadomili rodziców chłopca i jednocześnie rozpoczęli poszukiwania rozbójnika. - Szybko udało się odnaleźć 17-latka, zwłaszcza, że 14-latek go znał. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut rozboju, który zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór i zakaz zbliżania się do 14-latka – dodawał Michał Ordon.