Rok 1994 w Sandomierzu. Oto jak wyglądało miasto. Tak żyli sandomierzanie

Rok 1994 w Polsce

W 1994 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 5 328 000 złotych, co dawało po denominacji 532,80 złotych a najpopularniejszym samochodem w Polsce był polonez, za którego najtańszą wersje trzeba było zapłacić około 20 000 000 złotych. 2 lutego 1994 roku premier Waldemar Pawlak podpisał w siedzibie NATO w Brukseli przystąpienie Polski do programu "Partnerstwo dla Pokoju". 8 kwietnia tego roku został złożony formalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. 19 czerwca odbyły się wybory samorządowe. 24 listopada 1994 roku wybuchł pożar w hali Stoczni Gdańskiej - życie straciło wówczas siedem osób, ponad 300 osób zostało poparzonych.