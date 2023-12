Przepiękna szopka na osiedlu przy Hucie Szkła w Sandomierzu już działa i zachwyca. Odwiedza ją tłumy ludzi

Tradycją jest już coroczne strojenie szopki bożonarodzeniowej na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu. Organizatorem wydarzenia jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz ".

W spotkaniu brały udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Jaś i Małgosia", Przedszkola Samorządowego numer 5, oraz dzieci i rodzice z osiedla. W imieniu organizatorów Andrzej Bolewski prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz" przywitał uczestników oraz gości i przypomniał, że szopka jest już stałym elementem na osiedlu, a jej geneza sięga już kilkunastu lat.

Prezes Andrzej Bolewski mówiąc o tradycji związanej z bożonarodzeniową szopką na osiedlu przy Hucie Szkła przypomniał, że stoi ona w wyjątkowym miejscu.

- Jest to skwer, na którym stoi także charakterystyczny krzyż - dodał Andrzej Bolewski. - Krzyż był świadkiem pierwszej polowej mszy, kiedy otrzymaliśmy upragnioną wolność w 1989 roku. Pamiętam do dziś. Była nocna msza przy światłach. My ten krzyż przynieśliśmy w rejon tego parku. Mamy tu także park prozdrowotny. Jest to miejsce, które jednoczy naszą lokalną społeczność.