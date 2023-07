Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Sandomierzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

Wśród roślin ogrodowych zdarzają takie, które są bardzo kapryśne. Nawet niewielki błąd w ich uprawie i pielęgnacji skutkuje tym, że nie kwitną, przestają rosnąć, a nawet zamierają. Wśród kapryśnych roślin wyróżniają się hortensje ogrodowe, rododendrony, azalie, wisterie, a także egzotyczne albicje. Podpowiadamy, jak sobie z nimi radzić i na co zwrócić uwagę, żeby kwitły i dobrze rosły.