Logopeda w oczach przedszkolaków. Ciekawy konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia i film

Logopedyczny konkurs w Sandomierzu

W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 20 placówek przedszkolnych i szkół, w których działają oddziały przedszkolne na terenie powiatu sandomierskiego. Z grona uczestników komisja wybrała zwycięzców i wyróżnionych. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. - Wybór był bardzo trudny, ponieważ prace były na bardzo wysokim poziomie i zaskakujące pomysłowością - powiedziała Monika Kozera-Wierzchoś, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu. - Praca logopedy to nie tylko usuwanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym od trzech do sześciu lat. To także komunikacja językowa, zachowania językowe, rozwój słownika leksykalnego u dzieci. Ta prac nabiera coraz większej wagi. Chcieliśmy z okazji Europejskiego Dnia Logopedy podkreślić wartość zawodu specjalisty logopedy w przedszkolach i szkołach.

Marlena Łukawska-Dudek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dodała, że konkurs jest możliwością do zachęcenia i motywowania dzieci do terapii logopedycznej. - Z tą motywacją różnie bywa - powiedziała. - Jest to również upowszechnianie profilaktyki i wiedzy logopedycznej, która jest bardzo ważna.