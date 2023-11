Koncert i Gra Miejska w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Sandomierzu

Zachodzące słońce i rozlewający się półmrok były świetnymi okolicznościami do rozpoczęcia gry miejskiej "Odkryj symbole niepodległości". Wprawni młodzi patrioci szybko odgadli, że to flaga, barwy, godło i hymn. Jednak rozwiązanie zagadki poprzedziło kilka stacji, na których czekały zagadki do rozwiązania, na przykład należało dopasować imię i nazwisko zasłużonej w historii Polski postaci do portretu, trzeba było samodzielnie wykonać polską flagę, a z rozsypanych fragmentów ułożyć treść wiersza. Pięknym zwieńczeniem było zapalenie świec, które okalały granice Polski i rozświetliły je. Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym, którzy wzięli udział w tej patriotycznej przygodzie! Miejscem gry był teren dookoła osiedla przy ulicy Baczyńskiego oraz koło Portu Kultury.

Drugim, uroczystym wydarzeniem był niezwykły koncert "Wyśpiewam Cię Ojczyzno...", przygotowany przez aktorów Teatru Dramatycznego Sandomierskiego Centrum Kultury oraz sandomierskich muzyków i ich podopiecznych. Ten widowiskowy występ był

doskonale wyważonym połączeniem muzyki, śpiewu, poezji i recytacji.