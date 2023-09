Handlowali narkotykami w Bramie Opatowskiej w Sandomierzu? Zostali zatrzymani na gorącym uczynku

Dwaj mężczyźni zatrzymani na gorącym uczynku. Obaj mieli przy sobie narkotyki

W nocy ze środy na czwartek sandomierscy stróże prawa dostali sygnał o dwóch podejrzanie zachowujących się młodych mężczyznach, którzy są przy Bramie Opatowskiej w Sandomierzu. Mundurowi, którzy pojechali na miejsce, wylegitymowali osoby i sprawdzili ich samochody.

- Okazało się, że w aucie 20-latka znaleziono 59 gramów suszu roślinnego. Natomiast w odzieży starszego było 10 gramów suszu – relacjonował Michał Ordon, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Znaleziska zidentyfikowano wstępnie jako marihuanę. - Ustalono, że 20-latek oprócz samego posiadania narkotyków, uprawiał je oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielokrotnie udzielał narkotyki innym osobom co zagrożone jest karą nawet do 10 lat więzienia – dodawał Michał Ordon.

Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania narkotyków, co zagrożone jest do 3 lat pozbawienia wolności. Młodszy został aresztowany przez sąd na trzy miesiące.