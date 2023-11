Dzieci z Przedszkola numer 7 w Sandomierzu uroczyście obchodziły Święto Odzyskania Niepodległości

Podczas przedstawienia w wierszach i piosenkach wybrzmiały nazwy kolejnych stolic Polski. Pojawiła się postać Króla Bolesława

Chrobrego i jego rycerzy, Krakowiacy w pięknych ludowych strojach, Warszawiacy oraz My Sandomierzanie, mali obywatele naszego miasta, którzy zaśpiewali „Walczyk sandomierski” autorstwa naszego barda Marka Sochackiego. Wojenne nastroje oddane zostały w rytm piosenki „Hej chłopcy bagnet na broń”. Dziewczynki z białymi chustami, imitującymi płatki róż zatańczyły wzruszający utwór „Rozkwitały pąki białych róż”. Zaproszeni goście wysłuchali również: „Płynie Wisła płynie”, „Polska moja ojczyzna”, Warszawa da się lubić”, Gniezno” oraz wyrecytowane przez najmłodszych przedszkolaków wiersze: „Ten punkcik na mapie” i „Co to jest niepodległość”. To były piękne i wzruszające chwile dla wszystkich uczestników, zarówno młodych artystów, zaproszonych gości oraz wszystkich widzów. Odświętne stroje, piękne dekoracje i kolorystyka sprawiły, że w tym dniu wszystkim udzieliła się niesamowita, dostojna atmosfera.

Uroczystość z okazji odzyskania niepodległości miała na celu rozwijanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec polskich symboli narodowych. Była to piękna lekcja historii i patriotyzmu.