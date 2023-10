Cmentarz w Sandomierzu na przestrzeni lat. Zobacz archiwalne zdjęcia

Cmentarz w Sandomierzu na przestrzeni lat

Cmentarz Katedralny w Sandomierzu został założony w 1792 roku, co czyni go jednym z najstarszych cmentarzy podmiejskich w Polsce. Pierwotnie miał być cmentarzem parafii kolegiackiej w Sandomierzu. W 1934 roku przeszedł pod zarząd parafii św. Józefa w Sandomierzu. Na terenie cmentarza znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, w tym ponad 200 sprzed I wojny światowej. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1804 i 1806 roku. Cmentarz, ze względu na swoje walory historyczno-kulturowe, został 17 października 1989 roku wpisany do rejestru zabytków.