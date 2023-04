Bieg Dobra w Sandomierzu. Mimo deszczu możne spełnić dobry uczynek. Zobacz zdjęcia

Bieg Dobra w Sandomierzu

Sandomierski Bieg Dobra wpisuje się w Dzień Dobra, który po raz drugi w całym kraju organizuje Caritas Polska. - Deszcz pada ale my czekamy na chętnych którzy chcą spełnić dobry uczynek - mówi Monika Sroczyńska opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. - Każdy może przebiec jeden, dwa lub sześć kilometrów. Każdy może wybiegać tyle kilometrów, ile mu pasuje. Z biegu nie płyną pieniądze. Zbieramy pieniądze do puszek na szczytne cele, żeby wspomóc potrzebujących.

Na Bulwarze trwa kiermasz ciast i zbiórka pieniędzy na leczenie małego Bartoszka Jędrasika z Otoki, który zmaga się z SMA . Organizatorzy proszą także o przyniesienie plastikowych nakrętek, z których sprzedaży dochód także zostanie przekazany na leczenie chłopca.

Dzień Dobra to radosne święto pomagania. Jest to także święto patronalne Caritas, największej organizacji charytatywnej w Polsce, która skupia wokół swoich inicjatyw pomocowych aż kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy. To ludzie w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów, którzy czynią na co dzień ogrom dobra.