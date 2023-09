Widokówki z Sandomierza. Oto jak wyglądały. Najstarsza pochodzi z 1903 roku

Odkrytka, kartka pocztowa, widokówka czy pocztówka to kartonowa kartka służąca do korespondencji, najczęściej wysyłana bez koperty. Do dziś nie wiadomo, kto jest twórcą pocztówki. Znane są jednak nazwiska osób, które stworzyły jej pierwowzór. W 1840 roku brytyjski pisarz Theodore Hook wysyła pierwszą kartę pocztową do samego siebie. 1 października 1869 roku wyszła pierwsza odkryta „karta korespondencyjna” Cesarstwa austro-węgierskiego a 1 października 1870 roku pojawia się w Londynie pierwsza ilustrowana angielska karta korespondencyjna.