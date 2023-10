Sandomierski szpital z wysoką oceną specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zobacz zdjęcia

Sandomierski szpital z wysoką oceną za jakość leczenia

Dyrektor szpitala, dr n. med. Marek Kos, podkreślił, że dobre wyniki świadczą o wysokiej jakości świadczonych usług, co jest niezwykle ważne dla pacjentów. - Szpital został oceniony pozytywnie, a nasz poziom spełnienia wymaganych standardów jakościowych wyniósł 83 procent – powiedział. - Jest to bardzo dobry wynik, patrząc na wynik, jaki można otrzymać. Żeby otrzymać akredytację Ministra Zdrowia trzeba spełnić wymóg posiadania 75 procent spełniania standardów akredytacyjnych. Mamy 83 procent, a 100 procent jeszcze w Polsce nikt nie uzyskał.

Najlepiej ocenionymi obszarami są laboratorium, diagnostyka obrazowa, zarządzanie ogólne, ciągłość opieki i zarządzanie zasobami ludzkimi. - Nad niektórymi działami będziemy dalej pracować - dodał dyrektor. - Te dobre wyniki świadczą o wysokiej jakości usług świadczonych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. Jednocześnie znaleźliśmy się w elitarnej grupie placówek medycznych akredytowanych przez Ministra Zdrowia.

Certyfikat to także dodatkowe pieniądze, dzięki którym placówka może się rozwijać i poszerzać swoja ofertę medyczną.

Sandomierski starosta Marcin Piwnik przypomina, że za posiadanie akredytacji jest także bonus w postaci dodatkowego źródła finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia za jakość. Wynosi on, w zależności od wyniku, od procenta do dwóch procent umowy sieciowej. Starosta dodaje także, że zarząd i rada powiatu mając na uwadze potrzebę rozwoju lecznicy temat szpitala traktują priorytetowo.