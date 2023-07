Sandomierski szpital się zmienia. Wyremontowane oddziały i budynki cieszą pacjentów i personel. Zobacz zdjęcia i film

Sandomierski szpital jest w trakcie remontu

Zakres realizowanych robót jest bardzo obszerny. To kapitalny remont jednego ze skrzydeł od piątego piętra do poziomu minus jeden, docieplenie budynku, wymiana instalacji wewnętrznych, remont łazienek. Obecnie na etapie zakończenia jest remont na piątym piętrze czyli na oddziale paliatywnym i części chirurgii. Oddział paliatywny wrócił na swoje miejsce. Oddział jest gotowy na przyjęcie kolejnych pacjentów. Na zawieszenie czekają obrazy, podziękowania od pacjentów. Z odnowionych pomieszczeń cieszy się personel, który ma już swojego Anioła Stróża.

Do remontu wyznaczono oddział paliatywny, ginekologii, nefrologii, laryngologii, wewnętrzny oraz oddział nefrologii dziecięcej z pediatrią. Remont potrwa kilka miesięcy. - Prace w ramach projektu poprawy efektywności budynków naszego szpitala są bardzo zaawansowane - wyjaśnia dr Marek Kos, dyrektor lecznicy. - Zakończone już zostały prace przygotowawcze i projektowe.

Dodatkowo prace trwają w budynku administracyjnym, w budynku C. Wykonawcy uporają się z remontem do końca lipca.

Agata Chemperek-Wroczek kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej w sandomierskim szpitalu powiedziała, że w odnowionych murach jest ładnie, jasno i przejrzyście. - Pacjentom jest wygodnie, bo zamiast dwóch łazienek mają w tej chwili trzy łazienki - powiedziała Agata Chemperek-Wroczek. - Pacjenci mają dwuosobowe sale, wszystkie z dostępem do tlenu. Pracuje nam się bardzo dobrze.

Remont całego skrzydła ma się zakończyć do końca listopada.

Sandomierski szpital działa już 40 lat i dotychczas nie był kompleksowo remontowany. Prowadzona inwestycja spowoduje spore oszczędności na zakupie energii elektrycznej i gazu w przyszłych latach.

Wartość projektu wynosi prawie 15 milionów złotych, z czego 10 milionów to wsparcie unijne. Pozostała kwota to wkład własny szpitala.

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizuje także duży projekt związany z termomodernizacją budynków zaplecza technicznego. - Zakończyliśmy pierwszy etap, w ramach którego termomodernizacji poddano budynek kuchni, pralni i prosektorium, budynek tlenowni i budynek, w którym znajdują się agregaty prądotwórcze - wylicza dyrektor Kos. - To wszystko jest już po odbiorach. - W najbliższym czasie będziemy przygotowywali przetarg na to, by rozpocząć kolejny etap prac, w ramach którego termomodernizowany będzie magazyn i dział techniczny.