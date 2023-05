Sandomierscy przewodnicy odnowili symboliczny napis Wzgórze Salve Regina. Tak nakazuje legenda. Zobacz zdjęcia

Sandomierscy przewodnicy odnowili symboliczny napis Wzgórze Salve Regina

Tradycją stało już się, że w oczekiwaniu na wznowienie ruchu turystycznego, przewodnicy i ich przyjaciele, zorganizowali się i wyposażeni w sprzęt ochrony i narzędzia do pracy, wyruszyli na historyczne wzgórze, aby posprzątać po tych, którzy podziwiając walory krajoznawcze tego miejsca, zapomnieli z sobą zabrać śmieci. - Spotkaliśmy się po to, aby odnowić prastary napis Salve Regina czyli "Witaj Królowo" - powiedziała Aurela Kaczor, prezes sandomierskiego oddziału PTTK. - Legenda głosi, że jeśli ten napis zarośnie ma nastąpić koniec świata, dlatego my staramy się, aby do tego nie dopuścić i co roku ten napis odnawiamy. Może nie zawsze pozwala nam czas czy tez pogoda, ale staramy się na pierwszego maja, aby ten napis na wzgórzu Salve Regina został odnowiony.