Otwarcie sezonu turystycznego w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Zobacz, co się zmienia

Otwarcie sezonu turystycznego w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu

W okresie od 1 kwietnia do 30 września Muzeum Zamkowe w Sandomierzu będzie otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach od 11 do 18.

Ostatnie wejście będzie możliwe o godzinie 17.15. Natomiast wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania placówki

W okresie Świąt Wielkanocnych od 8 do 10 kwietnia Muzeum będzie nieczynne.

Ponadto pracownicy Muzeum Zamkowego w Sandomierzu informują, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów wprowadzono nową usługę w postaci możliwości zakupu biletów online dla turystów indywidualnych:

oraz na profilu Muzeum Zamkowego w portalu społecznościowym Facebook.