Modelki na wybiegu przy sandomierskim Ratuszu. To generalna próba przed niedzielnym pokazem. ZDJĘCIA

Modelki na wybiegu przy sandomierskim Ratuszu

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o zmianie miejsca wydarzenia, pokaz mody odbędzie się jednak w samym sercu sandomierskiej starówki, na tle jednego z głównych zabytków – Ratusza.

Na wybiegu niebanalne kreacje zaprezentują zarówno doświadczeni, jak i początkujący polscy i zagraniczni projektanci mody. Pokaz będzie performansem powstałych w atelier awangardowych projektów, budzących zachwyt, fascynację i zaskoczenie, ale również bardziej stonowanych, tradycyjnych propozycji. Rynek Starego Miasta w Sandomierzu jest miejscem, które w sezonie turystycznym tętni życiem i przyciąga wielu turystów, co stwarza doskonałą okazję do promocji kultury regionu na szeroką skalę. A dla widzów stanowi niepowtarzalną rozrywkę oraz okazję do uczestniczenia w niezwykłym widowisku.Podczas sandomierskiego pokazu swoje kolekcje zaprezentuje 18 projektantów mody: Będą to: Justyna Wesołowska, Klaudia Klimas, Jakub Suchara, Donata Marczak, Iza Michalczak i Hania Bulczyńska, Sabina Stefania Rachel, Agnieszka Piechowska – Dragan, Maciek Nodzyński, Aneta Łącka, Kovalowe, Gabriela Nowak, Konrad Wryk i Basia Stradomska, Nargiz Salwa, Aleks Dyke, Aneta Larys Knap, Martyna Niszewski, Serafin, Anna Szczygieł.