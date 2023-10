Marsz Pier[w]si w Sandomierzu. Amazonki zachęcały do wykonywania badań profilaktycznych

„Marsz Pier[w]si” w Sandomierzu

Marsz rozpoczął się przed sandomierskim ratuszem. Tradycyjnie odśpiewany został hymn amazonek a jak zwykle symbolicznym znakiem solidarności z amazonkami oraz innymi pacjentami onkologicznymi były różowe barwy i słoneczniki.

Głos zabrali licznie przybyli goście, którzy podziękowali Amazonkom za działalność na rzecz wsparcia kobiet borykających się z chorobą nowotworową. Podziękowano także za przybycie tak wielu kobiet z klubów Amazonek z całego województwa świętokrzyskiego i nie tylko.

Zadowolenia z tak dużej liczby uczestników i przyjaciół nie kryła Grażyna Rękas, prezes sandomierskich Amazonek. - To już nasz dziesiąty marsz, piaty konkurs plastyczny dwa jubileusze w jednym i 23 lata pracy naszego klubu Amazonki – podliczyła Grażyna Rękas. - Prowadzimy akcje profilaktyczne w gminach naszego powiatu, docieramy do szkół chociażby poprzez nasz konkurs plastyczny. Coraz więcej ludzi zaczyna barć na serio naszą chorobę. Więcej osób podchodzi do fantoma, bada piersi. Uczy się tego. Nasze akcje profilaktyczne są bardzo skuteczne. Wcześniej młodzież nie miała możliwości samobadania piersi. Potrzebna jest systematyczność. Cały czas powtarzamy, że warto się badać. Jesteśmy zadowolone z tego, że docieramy do coraz liczniejszej rzeszy mieszkańców. Zarówno pań jak i panów.