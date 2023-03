Zobacz komendy policji w Sandomierzu. Przeczytaj, gdzie zlokalizowane są w Twoim mieście

Komenda policji w Sandomierzu - jakie ma zadania?

Policja to służba mundurowa, której zasadnicza funkcja to zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób w naszym kraju. Funkcjonariusze posterunków, komisariatów oraz komend policji zajmują się działalnością:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

w zakresie techniki kryminalistycznej

Najbardziej znana wszystkim jest działalność prewencyjna oraz w zakresie ruchu drogowego. Codziennie widzisz na ulicach Sandomierza patrole policyjne, strzegące porządku oraz kontrole drogowe, zapewniające bezpieczeństwo na drogach. W większości przypadków takie zadania są powierzone komisariatom, komendom miejskim policji oraz znajdującym się najniżej w policyjnej hierarchii posterunkom policji. Działalność ta ogranicza się do powiatów, miast, mniejszych miejscowości.

Z rezultatami jednostki, która walczy z przestępczością nie masz na co dzień do czynienia. Jest ona mało widoczna dla większości osób, jednakże tak samo istotna. Sprawy z tego zakresu prowadzą funkcjonariusze posterunków policji, komend miejskich, a także komend wojewódzkich. Uzależnione to jest od tego, jaki zasięg oraz skalę ma dana sprawa.