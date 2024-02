Żłobki w Sandomierzu. Jak i gdzie zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025?

Rekrutacja do żłobków w Sandomierzu

Dzieci są przyjmowane do żłobka zazwyczaj, gdy ukończą 6 miesięcy. Niektóre placówki obniżają ten wiek zaledwie do 4 miesięcy. Jest to sprawa indywidualna, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Jeśli chcesz zapisać dziecko, musisz wypełnić wniosek rekrutacyjny i dostarczyć go do wybranej placówki osobiście lub za pomocą Internetu na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Terminy, w jakich można zapisać dziecko różnią się od siebie w zależności od placówki, stąd też warto przeczytać harmonogram rekrutacji wcześniej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat wejdź na stronę internetową wybranego przez siebie żłobka lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w katalogu firm, który zawiera wizytówki żłobków w Sandomierzu.