Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Dwikozach

adres: Mściów 100, 27-600 Mściów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Gierlachów 96, 27-600 Gierlachów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Gałkowice 19, 27-620 Gałkowice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Romanówka 28, 27-620 Romanówka numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Bożydar 47, 27-620 Bożydar numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Winiary 2, 27-620 Winiary numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Słupcza 74, 27-620 Słupcza numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Stary Garbów 82, 27-620 Stary Garbów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Szczytniki 76, 27-620 Szczytniki numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Rzeczyca Mokra 88, 27-600 Rzeczyca Mokra numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Nowy Kamień 52, 27-600 Nowy Kamień numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Nowe Kichary 30, 27-620 Nowe Kichary numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Góry Wysokie 46, 27-620 Góry Wysokie numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory 2023 - jak oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.