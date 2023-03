W Sandomierzu obchodzono Międzynarodowy Dzień Wody. Przygotowano ciekawe wydarzenie. Zobacz zdjęcia

W Sandomierzu obchodzono Międzynarodowy Dzień Wody

Na spotkanie zaproszono młodzież i nauczycieli z sandomierskich szkół, którym towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, powiatu i pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Gospodyni wydarzenia Krystyna Kobylakiewicz, dyrektor szkoły przypomniała, że woda jest w naszym życiu najważniejsza. - Dlatego bardzo chętnie przyłączyliśmy się do tej akcji, jesteśmy tutaj, aby nie tylko w tym jednym dniu pamiętać, że zasoby wody pitnej są ograniczone - mówiła dyrektor Kobylakiewicz. - Chodzi o to, abyśmy zmieniali nawyki swoje związane z konsumowaniem wody, z zarządzaniem wody w naszym gospodarstwie. Ten dzisiejszy dzień mam nadzieję pozwoli nam na refleksje i pewne przewartościowanie, jeśli chodzi o korzystanie z wody. Każdy z nas ma możliwość wpływania na to, jak z tej wody korzystamy. Czy oszczędzamy, czy też na co dzień zapominamy o tym.