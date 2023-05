Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Sandomierzu. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować również nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ponieważ zachodziła konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany, w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony` i tak powstaną lody.

Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.



Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.



$$COMPONENT {"component":"ad","params":{"devicetype":"phone","replica":"1"}}



Współcześnie lody produkowane są z gotowych mieszanek proszkowych z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Wciąż jednak możemy spotkać w Sandomierzu lodziarnie, w których podobnie, jak kiedyś wykonuje się produkt z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.





$$COMPONENT {"params":{"title":"To warto wiedzieć","isphoto":"1","ids":[23189441]},"component":"selected"}





## Jakie lody możesz zjeść w lodziarniach w Sandomierzu?



Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. Latem, w wielu miejscach w Sandomierzu możemy napotkać lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.



$$COMPONENT {"component":"ad","params":{"devicetype":"desktop","replica":"1"}}



Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.



$$COMPONENT {"component":"ad","params":{"devicetype":"phone","replica":"2"}}



__Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, o wiele bardziej zwartą, a temperatura mrożenia jest niższa. Również są podawane w waflu w formie stożka. Pomijany jest jednak zabieg napowietrzania. Z tego względu nieco różnią się wyglądem od lodów włoskich, natomiast występują w podobnych smakach.



__Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.



Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Sandomierzu, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.



$$COMPONENT {"params":{"ids":[], "categories":[105], "terc":["2609011", "2609"], "promo_signature":"autopromocja", "premium":false, "tags":[], "list_type":"map_list"},"component":"companies"}



Szukasz dalej? Kliknij i znajdź wszystkie lodziarnie w Sandomierzu





$$COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[23698073]},"component":"promoted"}



## Wyjątkowe smaki lodów



Wytwórcy lodów na całym świecie prześcigają się komponując nowości. Chcą zwabić jak najwięcej klientów i w tym celu wymyślają smaki oryginalne, czasem nawet wywołujące zdumienie. Chęć spróbowania rośnie, gdy produkt jest wyjątkowy. Lodowy przysmak wielokrotnie może okazać się magnesem dla rzeszy klientów lub kulinarną atrakcją danego regionu.



$$COMPONENT {"component":"ad","params":{"device_type":"desktop","replica":"2"}}



$$COMPONENT {"component":"ad","params":{"device_type":"phone","replica":"3"}}



Smaki, które można zaliczyć do tych najdziwniejszych to:

pizza nachos i ser żółty

* majonez



$$COMPONENT {"params":{"title":"Wyczaruj coś pysznego z tymi urządzeniami","tags":"urządzenia do lodów i jogurtów","limit":30},"component":"promoted_list"}



$$COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[1973211]},"component":"promoted"}