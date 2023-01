Studniówka 2023. Jakie paznokcie na studniówkę? TOP 15 inspiracji od sandomierskich stylistek paznokci

Sezon studniówkowy już za progiem. Dla młodych dziewczyn, przyszłych maturzystek, to pierwszy tak ważny bal w życiu. Piękne kreacje wieczorowe, fryzury dopracowane do perfekcji a także zadbane dłonie i idealny manicure - to wszystko składa się na elegancką i udaną stylizację. Jakie paznokcie wybrać? W dużej mierze zależy to od sukni w której pójdziecie na studniówkę. Muszą z nią harmonizować. Studniówka to impreza wieczorowa więc można sobie pozwolić na paznokcie w odcieniach złota i czerni, srebra i czerwieni. Należy jednak kierować się zasadą - im bardziej zdobna suknia, tym bardziej stonowane paznokcie.